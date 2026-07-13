Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handtasche mit Bargeld entwendet

Mainz (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr kam es im Bereich der Parcusstraße in Mainz zu einem Raubdelikt, bei dem einem Mann eine Handtasche mit Bargeld entwendet wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Geschädigte zu Fuß auf dem Weg im Bereich der Bonifaziusstraße. In Höhe der Stadtverwaltung wurde er von zwei bislang unbekannten Männern angegangen. Die Täter schlugen und traten mehrfach auf den Mann ein und entrissen ihm anschließend die mitgeführte Handtasche.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Mainzer Klinik gebracht. Eine detaillierte Personenschreibung liegt nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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