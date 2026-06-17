Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Kripo ermittelt zu gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr kam es an einem Kiosk auf dem Lindenplatz in Süchteln zunächst zu einem verbalen Streit. Ein 49-jähriger Viersener hatte im Kiosk eingekauft. Als er diesen verlassen hatte, sei er mit einem unbekannten Mann zunächst in Streit geraten. Dieser habe ihn dann geschlagen und habe auch einen schweren Gegenstand nach ihm geworfen. Diese habe ihn jedoch nicht getroffen. Das Kriminalkommissariat 3 in Dülken sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die weitere Angaben machen können. Die Rufnummer ist die 02162/377-0. /wg (455)

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