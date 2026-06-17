Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Ummer: Homejacking - Fahrzeug in Essen aufgefunden

Viersen-Ummer (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Heimerstraße in Viersen-Ummer. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendete dort ein Portemonnaie sowie einen Autoschlüssel. Anschließend verließ der Täter das Gebäude und flüchtete mit dem Fahrzeug der Geschädigten. Am Dienstagmorgen bemerkte das Ehepaar den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Ortung des Fahrzeugs ergab, dass sich dieses in Essen befand. Einsatzkräfte der Polizei Essen konnten den Wagen schließlich auf der Blitzstraße in Essen auffinden und sicherstellen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug von einem schlanken Mann mit kurzen Haaren entwendet. Er war mit einem grauen Pullover sowie einer schwarzen Weste, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Falls Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (452)

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