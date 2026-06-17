PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Ummer: Homejacking - Fahrzeug in Essen aufgefunden

Viersen-Ummer (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Heimerstraße in Viersen-Ummer. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendete dort ein Portemonnaie sowie einen Autoschlüssel. Anschließend verließ der Täter das Gebäude und flüchtete mit dem Fahrzeug der Geschädigten. Am Dienstagmorgen bemerkte das Ehepaar den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Ortung des Fahrzeugs ergab, dass sich dieses in Essen befand. Einsatzkräfte der Polizei Essen konnten den Wagen schließlich auf der Blitzstraße in Essen auffinden und sicherstellen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug von einem schlanken Mann mit kurzen Haaren entwendet. Er war mit einem grauen Pullover sowie einer schwarzen Weste, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Falls Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (452)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 15:32

    POL-VIE: Zwei Arbeitsunfälle - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Kreis Viersen (ots) - Am Mittwoch kam es zu zwei Arbeitsunfällen, bei denen zwei Männer so schwer verletzt wurden, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht werden mussten. Der erste Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Eindhovener Straße in Dülken. Ein 50-jähriger Mann aus Mönchengladbach führte dort Arbeiten auf einer Leiter durch. Vermutlich stürzte er von dieser und verletzte sich dabei so ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 15:32

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Supermarkt - Mann im Markt angetroffen

    Viersen-Dülken (ots) - In der Nacht zum Mittwoch erhielt die Leitstelle gegen 3:40 Uhr einen Einbruchsalarm aus einem Supermarkt im Bruchweg in Dülken. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine eingeschlagene Fensterscheibe fest und sahen im Inneren einen Mann. Die Einsatzkräfte umstellten den Supermarkt und durchsuchten ihn schließlich gegen 04:30 Uhr mit einem ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 15:29

    POL-VIE: Grefrath: Diebstahl an Ampelanlage - Verkehrskommissariat ermittelt

    Grefrath (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und dem gestrigen Montag, 10.20 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Wankumer Landstraße in Grefrath die Batterien einer Baustellenampelanlage und setzten sie damit außer Funktion. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt: Wer kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren