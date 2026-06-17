Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Diebstahl an Ampelanlage - Verkehrskommissariat ermittelt

Grefrath (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und dem gestrigen Montag, 10.20 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Wankumer Landstraße in Grefrath die Batterien einer Baustellenampelanlage und setzten sie damit außer Funktion. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt: Wer kann Hinweise auf Tatverdächtige geben. Zeuginnen oder Zeugen können sich an das Kommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 wenden. /wg (449)

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