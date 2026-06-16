POL-VIE: Viersen: Polizei sucht vermissten Patienten aus dem Krankenhaus

Kreis Viersen (ots) - Am Wochenende kam es zu zwei vollendeten Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der erste ereignete sich am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr in der Zweitorstraße in Bockert. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt. Gestohlen wurden Schmuck, ein Handy sowie Bargeld und Tabletten. In der Schwalmstraße in Oedt kam es am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 18:40 Uhr zu einem weiteren ...

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