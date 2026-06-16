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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei sucht vermissten Patienten aus dem Krankenhaus

Viersen (ots)

In der Nacht wurde ein 37-jähriger Mönchengladbacher verletzt in das AKH Viersen eingeliefert. Eigenmächtig verließ der Mann das Krankenhaus zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Krankenhaus informierte die Polizei. Diese suchte noch in der Nacht mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Mönchengladbacher. Der Mann wird weiterhin gesucht. Der 37-Jährige ist ca. 1,80 Meter groß, schlank und hat längere dunkle Haare. Er trägt eine dunkle Hose und einen beigen Kapuzenpullover mit roter Aufschrift. Hinweise über die 02162/377-0, /wg (446)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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