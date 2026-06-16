Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Betrugsversuch - Seniorin wird von Betrügern kontaktiert

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Montagmittag gegen 14:30 Uhr erhielt eine Seniorin aus Elmpt einen Anruf von einem Betrüger, der sich als Kriminalpolizist ausgab. Der Anrufer behauptete, zwei Frauen seien festgenommen worden, die angeblich einen Einbruch in das Haus der Seniorin geplant hätten. Im weiteren Gesprächsverlauf versuchte er, Informationen über vorhandene Wertgegenstände und Bargeld im Haus der Seniorin und ihres Ehemannes zu erlangen. Da der Anrufer sehr schnell sprach und die Geschichte ungewöhnlich detailliert schilderte, wurde die Seniorin misstrauisch. Sie beendete das Gespräch und verständigte anschließend die Polizei. Sie hat genau richtig reagiert! Zur Unterstützung bietet die Polizei eine kostenlose Druckvorlage für ein Tischschild mit der Aufschrift "Auflegen!" an. Das Schild soll daran erinnern, bei verdächtigen Anrufen Ruhe zu bewahren und das Gespräch sofort zu beenden. Platzieren Sie das Schild gut sichtbar neben Ihrem Telefon. https://viersen.polizei.nrw/artikel/informationsschilder-gegen-betrug-einfache-mittel-grosse-wirkung Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige: Sprechen Sie mit älteren Familienmitgliedern über die verschiedenen Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie sie für verdächtige Anrufe! /jk (445)

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