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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen - Hinweise gesucht

Kreis Viersen (ots)

Am Wochenende kam es zu zwei vollendeten Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der erste ereignete sich am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr in der Zweitorstraße in Bockert. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt. Gestohlen wurden Schmuck, ein Handy sowie Bargeld und Tabletten. In der Schwalmstraße in Oedt kam es am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 18:40 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Hier wurde sich gewaltsam über eine Kellertür Zutritt verschafft und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (443)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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