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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ermittlungen zu gefährlichen Körperverletzungen - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

Das Kriminalkommissariat 5 in Dülken ermittelt in zwei Fällen von gefährlicher Körperverletzung. Der erste ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Hageau-Promenade in Viersen. Hier wurde ein 34-jähriger Viersener von zwei Jugendlichen angegriffen und geschlagen. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die beiden Jugendlichen sind etwa 1,60 Meter groß, schlank und haben kurze dunkle Haare. Einer trug einen grauen Pullover, eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Der zweite trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Weitere Jugendliche standen dabei und schauten zu. Der Zeuge reagierte couragiert und kam dem 34-Jährigen zu Hilfe. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung Bahnhof. Auch der Geschädigte verließ den Ort des Geschehens und wurde später von einem Streifenteam angetroffen. Der zweite Fall ereignete sich am Sonntag gegen 20:30 Uhr am Rathausmarkt in Viersen. Dort wurden drei Mädchen im Alter von 13 und 17 Jahren von drei Jugendlichen zunächst beleidigt. Als die Mädchen sich entfernen wollten, wurden sie von den Tatverdächtigen verfolgt und unter anderem mit Steinen beworfen. Den Angaben der Geschädigten zufolge waren alle drei Tatverdächtigen etwa 14 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Einer von ihnen trug einen roten Trainingsanzug mit schwarzen Streifen, ein zweiter eine schwarze Jacke und eine schwarze Jeanshose. Hinweise zu den Tatverdächtigen in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 5 in Dülken unter der Telefonnummer 02162/377-0. /wg (442)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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