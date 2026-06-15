Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Alkoholfahrten - Fahrer waren stark betrunken

Viersen (ots)

In der Nacht zu Sonntag stoppten Einsatzkräfte zwei Fahrten, bei denen die Fahrer stark alkoholisiert waren. Gegen 1:30 Uhr fuhr ein Streifenteam dem Wagen eines 45-jährigen Mannes aus Mönchengladbach auf der Lindenstraße in Viersen hinterher. Er war in Richtung Petersstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, sodass die Einsatzkräfte den Wagen schließlich auf einem Parkplatz an der Petersstraße anhielten. Der Mann wirkte stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Daraufhin musste er die Einsatzkräfte zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Bereits am 8. Juni war der Mann wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss kontrolliert worden. Damals musste er seinen Führerschein abgeben. Aufgrund der erneuten Trunkenheitsfahrt wurde sein Fahrzeug sichergestellt. Eine weitere Alkoholfahrt ereignete sich in derselben Nacht in Boisheim. Gegen 2:45 Uhr meldete ein Zeuge der Leitstelle einen Lkw, der ihm durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Wenige Minuten später konnten Polizeikräfte den Lkw auf der Raiffeisenstraße in Boisheim antreffen. Auch hier machte der Fahrer, ein 36-jähriger Mann aus Polen, einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Auch er musste zur Wache gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. /jk (441)

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