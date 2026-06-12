Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einen Betrugsversuch abgewehrt, einen anderen leider nicht - Kripo ermittelt

Viersen (ots)

Am Donnerstag kontaktierten Betrüger in Viersen Senioren. Während es bei einem Fall beim Versuch blieb, gelang es den beiden Täterinnen in einem weiteren Fall, Schmuck zu entwenden. Gegen 15:15 Uhr klingelten zwei Frauen an der Tür eines Seniors auf der Burgstraße in Viersen. Sie gaben sich als Mitarbeiterinnen der Wasserwerke aus und erklärten, die Leitungen im Haus überprüfen zu müssen. Der Senior ließ die beiden Frauen daraufhin ins Haus. Dort lenkten die Unbekannten den Mann gezielt ab, sodass es einer von ihnen gelang, sich unbeaufsichtigt im Haus zu bewegen. Nach kurzer Zeit verließen beide Frauen das Haus fluchtartig. Später stellte der Geschädigte fest, dass Schmuck aus seinem Schlafzimmer gestohlen worden war. Eine der Frauen war noch sehr jung, etwa 16 bis 18 Jahre alt, schlank und etwa 160 bis 165 cm groß. Sie hatte dunkle Haare und trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Jacke. Die zweite Frau war etwa 40 bis 45 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und korpulent. Sie trug einen rötlichen Pullover. Beide Frauen sprachen akzentfreies Deutsch.

Ein weiterer Betrugsversuch konnte durch das aufmerksame Handeln einer Zeugin verhindert werden. Ein Senior aus Viersen erhielt, gegen 16:20 Uhr einen Anruf, in dem er aufgefordert wurde, 40.000 Euro für eine angeblich lebensrettende Operation einer Familienangehörigen zu übergeben. Eine Bekannte des Mannes war zu Besuch, erkannte den Betrugsversuch und verständigte parallel zum Telefonat die Polizei. Der Senior gab später an, dass die Anruferin angekündigt habe, sich erneut zu melden. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Beide Fälle zeigen, wie wichtig es weiterhin ist, ältere Familienangehörige und Freunde für Betrugsmaschen zu sensibilisieren. Die Täter nutzen ihr schauspielerisches Talent oder die Angst der Geschädigten, ein geliebtes Familienmitglied zu verlieren, schamlos aus, um an deren Hab und Gut zu gelangen. Daher gilt: Lassen Sie niemals fremde Personen unbeaufsichtigt in Ihr Haus und seien Sie bei Anrufen unbekannter Telefonnummern besonders vorsichtig. Auf unserer Website stellen wir Ihnen kostenlos Druckvorlagen für ein Tischschild zur Verfügung, das Sie daran erinnert, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen. Außerdem finden Sie dort ein Türschild, das daran erinnert, bei unangekündigten Besuchen unbekannter Personen die Tür geschlossen zu halten. Diese Schilder können Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Bekannten als wichtige Erinnerung und zusätzlicher Schutz dienen. Weitere Informationen und die Druckvorlagen finden Sie unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/informationsschilder-gegen-betrug-einfache-mittel-grosse-wirkung Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu dem ersten Fall liefern können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (436)

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