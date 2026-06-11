Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kripo ermittelt zu Raubdelikt am Bahnhofsplatz

Viersen (ots)

Zeuge greift beherzt ein - Polizei stellt Tatverdächtige Die Tat ereignete sich am Mittwochabend gegen 17:40 Uhr auf dem Platz vor dem Viersener Bahnhof. Zeugen zufolge wurde dort ein 16-jähriger Jugendlicher von zwei anderen Jugendlichen festgehalten. Offenbar setzten sie Pfefferspray ein und raubten ihm das Portemonnaie. Dabei wurde er verletzt. Ein Zeuge griff beherzt ein und das Täter-Duo flüchtete in den Bahnhof. Einsatzkräfte, die schnell vor Ort waren, trafen die beiden 14 und 15 Jahre alten Tatverdächtigen aus Viersen im Wartebereich eines Gleises an und nahmen sie mit zur Wache. Sie wurden später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Ein Dank gilt dem Zeugen, der so couragiert in das Geschehen eingegriffen hat. /wg (435)

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