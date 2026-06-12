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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise

Willich (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 8. Juni um 15 Uhr und Donnerstag, 11. Juni um 10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Lärchenweg in Willich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0. /jk (437)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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