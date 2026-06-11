POL-VIE: Einbruch in Juweliergeschäft - Kripo bittet um Hinweise!
Viersen (ots)
In der Zeit zwischen Dienstag, 9. Juni um 18:30 Uhr und Mittwoch, 10. Juni um 9:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße in Viersen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt und stahl diverse Schmuckstücke. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (434)
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