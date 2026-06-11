Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kindergarten - Hinweise gesucht

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots)

Zwischen Dienstag, 9. Juni um 16:30 Uhr und Mittwoch, 10. Juni um 9:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Dorfstraße in Overhetfeld. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang zu den Büros des Kindergartens. Laut aktuellem Stand wurden ein Tablet und Bargeld entwendet. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (433)

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