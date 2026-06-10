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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Pkw-Fahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Lobbericher Straße in Nettetal-Breyell. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Viersen war von Lobberich in Richtung Breyell unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen geparkten Lkw auffuhr. Der Viersener wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lobbericher Straße kurzzeitig gesperrt. /wg (432)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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