POL-VIE: Nettetal-Breyell: Pkw-Fahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Brüggen-Bracht (ots) - Durchsuchung mit Polizeihund In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine Firma an der Solferinostraße in Bracht ein. Gegen 01:20 Uhr schlugen der oder die Einbrecher eine Scheibe ein, durchsuchten mehrere Büros und stahlen nach aktuellem Stand Bargeld. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude. Dabei wurden sie von einem Diensthund ...

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