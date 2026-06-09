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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Verkehrsunfallflucht - Polizei Viersen und die Stadt Niederkrüchten bittet um Hilfe

Niederkrüchten (ots)

In der Nacht vom 07. April 2026 auf den 8. April 2026 kam es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. In Niederkrüchten hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Leitplanke, auf dem Grensweg/Roermonder Straße, vollständig aus der Verankerung gerissen. Zusätzlich wurden noch zwei Schildermasten umgefahren. Die Polizei ist leider immer noch auf der Suche nach dem Flüchtigen und erbittet Ihre Mithilfe. Haben Sie im oben genannten Zeitraum etwas beobachtet oder haben Sie Hinweise zu dem Unfall? Melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (429)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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