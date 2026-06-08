Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Betrunkener E-Scooter-Fahrer verunfallt - Strafanzeige

Viersen (ots)

Ein 63-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte auf der Dechant-Stroux-Straße in Viersen, da er unter Alkoholeinfluss stand, gegen einen geparkten Pkw. Der Unfall ereignete sich am 05.06.2026 gegen 21:15 Uhr. Die Polizei wurde informiert und nahm den Fahrer mit zur Polizeiwache. Dort wurde dem 63-jährigen Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen Gefährdung im Straßenverkehr dauern an. /rb (426)

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