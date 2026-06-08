Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Gestohlener VW in Süchteln gefunden - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

In der Nacht zum vergangenen Samstag wurde ein weißer VW UP! aus der Klosterstraße in Viersen gestohlen. Mithilfe eines Ortungssystems konnte der Eigentümer das Fahrzeug auf der Abteistraße in Süchteln ausfindig machen. Polizeikräfte stellten den Wagen sicher. Möglicherweise hatten Unbekannte bereits am 3. Juni den Schlüssel aus dem unverschlossenen Pkw entwendet, als dieser auf dem Hoserkirchweg in Viersen parkte. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl aus dem Pkw am Hoserkirchweg oder den Diebstahl auf der Klosterstraße beobachtet und kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte über die 02162/377-0 melden. /wg (424)

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