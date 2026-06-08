POL-VIE: Viersen: Alleinunfall - Pedelecfahrer schwer verletzt

Viersen (ots) - Bereits am Freitag kam es zwischen 7:00 Uhr und 7:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hofstraße in Viersen. Die Eigentümerin befand sich zu dieser Zeit im Schlafzimmer, der Eigentümer im Badezimmer. Die Frau dachte, dass sie ihren Mann im zweiten Obergeschoss herunterlaufen sah. Als die beiden sich später unterhielten, stellte ...

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