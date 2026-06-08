POL-VIE: Viersen: Alleinunfall - Pedelecfahrer schwer verletzt
Viersen (ots)
Am 06.06.2026 gegen 12:40 Uhr stürzte ein 17-Jähriger auf der Kanalstraße in Viersen. Er fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Fahrtrichtung Von-Kessel-Weg. Als er bremste betätigte er die Vorderradbremse zu stark. Daraufhin stürzte er über den Lenker nach vorne und verletzte sich dabei schwer. Es war sonst niemand an dem Unfall beteiligt. /rb (422)
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