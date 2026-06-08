Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Bewohnerin sieht Einbrecher - Kripo übernimmt Ermittlungen

Viersen (ots)

Bereits am Freitag kam es zwischen 7:00 Uhr und 7:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hofstraße in Viersen. Die Eigentümerin befand sich zu dieser Zeit im Schlafzimmer, der Eigentümer im Badezimmer. Die Frau dachte, dass sie ihren Mann im zweiten Obergeschoss herunterlaufen sah. Als die beiden sich später unterhielten, stellte sich heraus, dass es nicht der Mann gewesen sein konnte. Im weiteren Verlauf entdeckten sie durchwühlte Räume. Die Frau hatte den Einbrecher gesehen, der definitiv graue Haare hatte. Laut aktuellem Stand stahl der Unbekannte zwei Portemonnaies mit Bargeld und Schlüssel. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (419)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell