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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand im Industriegebiet - Hinweise gesucht!

Viersen (ots)

Gebrannt hat ein Fahrzeug auf einem Firmengelände auf dem Industriering in Viersen. Der Brand brach gegen 02:00 Uhr am 08.06.2026 aus. Das Feuer beschädigte noch zwei weitere Fahrzeuge. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist die Ursache des Brandes noch unklar. Haben Sie Hinweise zu dem Brand in Viersen im Industriegebiet? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (420)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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