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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Exhibitionist entblößt sich vor Pärchen - Polizei sucht Hinweise

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Vorfall in der Ungerather Straße in Waldniel. Eine Frau und ein Mann hielt sich in einem Park in der Ungerather Straße auf, als sich ein unbekannter Mann nährte. Er sprach die beiden an und entblößte im nächsten Moment seinen Penis. Dann flüchtete er in unbekannte Richtung. Er war circa 180 cm groß, zwischen 17 und 19 Jahre alt, schmal gebaut und hatte dunkle, mittellange, gelockte Haare. Er trug eine hellblaue Jeans und ein weißes Langarmhemd. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (418)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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