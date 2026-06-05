Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Küchenbrand - Eine Frau leicht verletzt

Willich (ots)

Am 04. Juni kam es kurz nach Mitternacht in der Krefelder Straße in Willich zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Laut ersten Ermittlungen ist ein technischer Defekt ursächlich für den Brand. Eine 73-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. /jk (415)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell