Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lkw streift stehendes Fahrzeug und Verursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Nordwall/Pollstiege;

Unfallzeit: 14.04.2026, 19.50 Uhr;

Ein wartendes Auto gestreift und seine Fahrt fortgesetzt hat ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer in Bocholt. Ein Pkw-Fahrer stand gegen 19.50 Uhr vor einer Ampel auf dem Nordwall Höhe der Pollstiege. Er wartete verkehrsbedingt auf der rechten Fahrspur. Dort touchierte ihn ein links vorbeifahrender Lkw und beschädigte seinen Pkw an der hinteren rechten Seite. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es soll sich dabei um ein dunkelgrünes Fahrzeug handeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise können an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 gegeben werden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell