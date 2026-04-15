Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ostwall / Osterstraße;

Unfallzeit: 14.04.2026, 12.10 Uhr;

Eine Fahrradfahrerin übersehen und angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Zu dem Unfall kam es am gestrigen Dienstag um 12.10 Uhr. Der Unbekannte fuhr mit seinem Pkw auf dem Ostwall und bog nach rechts auf die Osterstraße ab. Er übersah dabei die in gleiche Richtung fahrende Fahrradfahrerin. Diese war auf dem Radweg entlang des Ostwalls unterwegs. Die Bocholterin fuhr an der Kreuzung geradeaus in Richtung Theordor-Heuss-Ring. Der Autofahrer touchierte das Fahrrad am Vorderrad. Durch den Zusammenstoß stürzte die 30-Jährige und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei seinem Auto soll es sich um einen schwarzen SUV handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 in Verbindung zu setzen.

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