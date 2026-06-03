Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lastenrad im Alltag: Tipps, Training und Austausch

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Viersen-Dülken (ots)

Die Kreispolizeibehörde Viersen lädt am Sonntag, 16. August 2026, zum "Lastenrad-Treff 2026" auf den Alten Markt in Dülken ein. Zwischen 12 und 15 Uhr dreht sich alles um sicheres und alltagstaugliches Fahren mit dem Lastenrad. Immer mehr Menschen im Kreis Viersen nutzen Lastenräder im Alltag - ob für den Kindertransport, Einkäufe oder den Weg zur Arbeit. Der Lastenrad-Treff bietet die Gelegenheit, sich rund um Sicherheit, Fahrverhalten und praktische Nutzung zu informieren und gleichzeitig mit anderen Lastenradfahrenden ins Gespräch zu kommen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit einem speziellen Parcours, Beratung durch die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei sowie Mitmachaktionen für Groß und Klein. Wer mit dem eigenen Lastenrad kommt, darf sich außerdem über einen kostenlosen Eisgutschein freuen. Neben praktischen Übungen stehen auch Themen wie Diebstahlschutz, sichere Beladung und aktuelle Verkehrsregeln im Mittelpunkt. Ein Quiz mit Gewinnspiel rundet die offene Veranstaltung ab. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung über die VHS des Kreises Viersen ist erwünscht, aber nicht verpflichtend. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/lastenrad-treff-2026 /jk (413)

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