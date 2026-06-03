Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand auf einem Campingplatz

Niederkrüchten-Brempt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Campingplatz in Brempt an der Kahrstraße gerufen worden. Eine dicke Rauchsäule hatte dafür gesorgt, dass mehrere Menschen das Feuer meldeten. Die Einsatzkräfte rückten um kurz nach 4.30 Uhr aus. Von der Parzelle aus, wo der Brand ausgebrochen war, verbreitete sich das Feuer auf weitere angrenzende Parzellen. Insgesamt waren fünf Parzellen betroffen, fünf Wohnwagen wurden vollständig vernichtet. Ob es weitere Betroffene gibt, deren Wohnwagen durch Hitzeeinwirkung oder Funkenflug beschädigt worden sind, steht noch nicht fest. Eine 41-Jährige aus Viersen wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt auf der zuerst betroffenen Parzelle die Brandursache sein, die Ermittlungen dazu dauern aber noch an. /hei (412)

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