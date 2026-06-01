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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand ein einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Tönisvorst (ots)

Am 30.05.2026 gegen 09:00 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu einem technischen Defekt eines akkubetriebenen Geräts im Badezimmer der Wohnung. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand löschen. Zwei Personen wurden durch das Feuer leicht verletzt. /rb (409)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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