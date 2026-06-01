POL-VIE: Brand ein einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Kempen (ots) - Am 29.05.2026 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Brand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Kempen auf dem Hüttenweg. In der Wohnung einer Familie entzündete sich das Öl in einem Topf. Der 58-jährige Mann wusste sich nicht anders zu helfen als den Inhalt des Topfes vor dem Haus zu entleeren. Dabei entstand ein Feuer, welches die Fassade des Hauses beschädigte. Das Feuer konnte bis zum ...

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