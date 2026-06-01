Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Streit zwischen zwei Fußballvereinen eskaliert

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fußballmannschaften auf dem Sportplatz in der Straße "Haversloh" in Waldniel. Die beiden Mannschaften hatten zuvor gegeneinander gespielt, als es im Nachgang gegen 16:40 Uhr zu einem verbalen Streit kam, der in Handgreiflichkeiten zwischen den minderjährigen Mitspielern mündete. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Nachdem die Personalien durch die Polizei festgestellt wurden, wurden die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren nach Absprache mit den Erziehungsberechtigten vor Ort in die Obhut der Vereinsleitungen und der Trainer übergeben. /jk (406)

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