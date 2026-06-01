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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin dank Zeugenhinweis aufgeklärt

Brüggen (ots)

Am 13. Mai kam es auf der Herrenlandstraße in Brüggen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 89-jährige Radfahrerin wurde dabei verletzt, der verursachende Pkw flüchtete. Wir berichteten in der Meldung 346. Nach einem Hinweis einer Zeugin und intensiven Ermittlungen des Verkehrskommissariats konnten nun sowohl der mutmaßliche Fahrer als auch der Pkw ermittelt werden. Bei dem vermeintlichen Unfallverursacher handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus Brüggen. Gegen ihn wir nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. /wg (405)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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