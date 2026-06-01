Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann durch Schläge verletzt - Polizei sucht Hinweise!

Kempen (ots)

Am Samstagabend gegen 22 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Der Mann saß eigenen Angaben zufolge in einer Eisdiele auf dem Buttermarkt, als plötzlich sechs Männer auf ihn zukamen und ihn ansprachen. Im weiteren Verlauf zerrten sie ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein. Dadurch wurde der Mann leicht verletzt. Anschließend flüchteten alle in Richtung Judenstraße. Die Männer hatten schwarze Haare und waren zwischen 165 cm und 175 cm groß. Falls Sie Hinweise zu den Männern geben können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (402)

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