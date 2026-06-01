Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Telefonbetrug - Haben Sie Hinweise?

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Freitag wurde eine Seniorin Opfer eines Telefonbetrugs. Die Frau aus St. Tönis erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Am Telefon meldete sich ihr vermeintlicher Sohn. Er gab an, schwer erkrankt zu sein und nun ein Medikament zu benötigen, das es nur in den USA gibt. Daher benötige er das Geld bar. Er sagte, dass jemand vorbeikommen und das Geld einsammeln würde. Es wurde ein mittlerer fünfstelliger Betrag erfragt. Gegen 16 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Tür der Seniorin in der Sternstraße in St. Tönis. Sie übergab ihm einen Umschlag mit dem Bargeld. Der Mann war korpulent, circa 50 Jahre alt, 170-175 cm groß und hatte einen braunen Bart. Haben Sie am Freitag gegen 16 Uhr eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 6. Die Polizei appelliert erneut: Informieren Sie Ihre älteren Mitmenschen regelmäßig über Betrugsversuche. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Informationen heraus und übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen. /jk (399)

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