Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl in Juwelier - Hinweise gesucht

Grafrath (ots)

Am Donnerstag gegen 16 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Juweliergeschäft in der Hohe Straße in Grefrath. Ein unbekannter Mann betrat das Geschäft und ließ sich zu verschiedenen Schmuckstücken beraten. Anschließend wollte er sich noch über eine Uhr im Schaufenster erkundigen. Also gingen er und die Verkäuferin gemeinsam nach draußen. Dort entschuldigte er sich kurz, um Bargeld für die Schmuckstücke zu holen. Drinnen bemerkte die Verkäuferin, dass die Schmuckstücke, zu denen er sich hatte beraten lassen, gestohlen worden waren. Im Geschäft befanden sich mehrere Kunden. Daher kann nicht abschließend geklärt werden, ob der Schmuck von dem Unbekannten oder einem anderen Kunden gestohlen wurde. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (397)

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