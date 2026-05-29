PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl in Juwelier - Hinweise gesucht

Grafrath (ots)

Am Donnerstag gegen 16 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Juweliergeschäft in der Hohe Straße in Grefrath. Ein unbekannter Mann betrat das Geschäft und ließ sich zu verschiedenen Schmuckstücken beraten. Anschließend wollte er sich noch über eine Uhr im Schaufenster erkundigen. Also gingen er und die Verkäuferin gemeinsam nach draußen. Dort entschuldigte er sich kurz, um Bargeld für die Schmuckstücke zu holen. Drinnen bemerkte die Verkäuferin, dass die Schmuckstücke, zu denen er sich hatte beraten lassen, gestohlen worden waren. Im Geschäft befanden sich mehrere Kunden. Daher kann nicht abschließend geklärt werden, ob der Schmuck von dem Unbekannten oder einem anderen Kunden gestohlen wurde. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (397)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 13:55

    POL-VIE: Versuchter Einbruch in TÜV-Prüfstelle - Hinweise gesucht!

    Nettetal-Lobberich (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es gegen 02:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine TÜV-Prüfstelle in der Van-der-Upwich-Straße in Lobberich. Ein Streifenteam der Polizei Viersen wurde durch einen optischen Alarm (rot blinkende Leuchte) auf das Gebäude aufmerksam. Bei näherer Inaugenscheinnahme entdeckten die Einsatzkräfte Hebelmarken ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 13:54

    POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die Tatverdächtigen?

    Brüggen (ots) - Bei dieser Fahndung geht es um eine Tat, die länger zurückliegt. Nachdem alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind, gibt es nun einen richterlichen Beschluss, mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen zu suchen. Es geht um den 27. März 2025, einen Donnerstag. Um kurz vor 18 Uhr hat ein Mann in der Aldi-Filiale an der Borner Straße in Brüggen sieben Smartphones aus einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren