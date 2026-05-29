POL-VIE: Versuchter Einbruch in TÜV-Prüfstelle - Hinweise gesucht!

Brüggen (ots) - Bei dieser Fahndung geht es um eine Tat, die länger zurückliegt. Nachdem alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind, gibt es nun einen richterlichen Beschluss, mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen zu suchen. Es geht um den 27. März 2025, einen Donnerstag. Um kurz vor 18 Uhr hat ein Mann in der Aldi-Filiale an der Borner Straße in Brüggen sieben Smartphones aus einer ...

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