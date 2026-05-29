POL-VIE: Versuchter Einbruch in TÜV-Prüfstelle - Hinweise gesucht!
Nettetal-Lobberich (ots)
In der Nacht zu Freitag kam es gegen 02:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine TÜV-Prüfstelle in der Van-der-Upwich-Straße in Lobberich. Ein Streifenteam der Polizei Viersen wurde durch einen optischen Alarm (rot blinkende Leuchte) auf das Gebäude aufmerksam. Bei näherer Inaugenscheinnahme entdeckten die Einsatzkräfte Hebelmarken an der Tür. Anscheinend gelang es der oder den unbekannten Personen nicht, ins Innere zu gelangen. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (396)
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