PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Brüggen (ots)

Bei dieser Fahndung geht es um eine Tat, die länger zurückliegt. Nachdem alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind, gibt es nun einen richterlichen Beschluss, mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen zu suchen. Es geht um den 27. März 2025, einen Donnerstag. Um kurz vor 18 Uhr hat ein Mann in der Aldi-Filiale an der Borner Straße in Brüggen sieben Smartphones aus einer Vitrine entwendet, deren Schloss er vorher zerstört hatte. Er war in Begleitung einer Frau. Die Bilder der beiden finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/205051 Die Polizei in Viersen ermittelt und bittet um Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (395)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 15:57

    POL-VIE: Verletzte Autofahrerin musste nach Alleinunfall zur Blutprobe

    Kempen (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Unfall auf dem Burgring in Kempen. Eine 68-jährige Autofahrerin kam hier von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte die mögliche Ursache fest: Die Frau stand unter Alkoholeinfluss, ein freiwilliger Test fiel positiv aus. ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 21:51

    POL-VIE: Mann bei Unfall an Bahnübergang tödlich verletzt

    Viersen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 13:20 Uhr zu einem folgenschweren Unfall an einem Bahnübergang an der Clörather Mühle in Viersen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der 61-jährige Grefrather den halbbeschrankten Bahnübergang zu Fuß und wurde dort von einem aus Richtung Viersen kommenden Personenzug erfasst und tödlich verletzt. Der Grefrather hatte seinen Hund dabei, der ebenfalls von dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren