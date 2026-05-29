Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Brüggen (ots)

Bei dieser Fahndung geht es um eine Tat, die länger zurückliegt. Nachdem alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind, gibt es nun einen richterlichen Beschluss, mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen zu suchen. Es geht um den 27. März 2025, einen Donnerstag. Um kurz vor 18 Uhr hat ein Mann in der Aldi-Filiale an der Borner Straße in Brüggen sieben Smartphones aus einer Vitrine entwendet, deren Schloss er vorher zerstört hatte. Er war in Begleitung einer Frau. Die Bilder der beiden finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/205051 Die Polizei in Viersen ermittelt und bittet um Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (395)

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