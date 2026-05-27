PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann bei Unfall an Bahnübergang tödlich verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13:20 Uhr zu einem folgenschweren Unfall an einem Bahnübergang an der Clörather Mühle in Viersen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der 61-jährige Grefrather den halbbeschrankten Bahnübergang zu Fuß und wurde dort von einem aus Richtung Viersen kommenden Personenzug erfasst und tödlich verletzt. Der Grefrather hatte seinen Hund dabei, der ebenfalls von dem Zug erfasst wurde. Der Lokführer wurde vor Ort durch einen Notfallseelsorger betreut. Die etwa 150 Fahrgäste wurden durch die Feuerwehr in bereitgestellte Busse geleitet. Ein weiterer Personenzug, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und nicht am Unfall beteiligt war, musste nach Anrath zurückfahren. Der Bahnverkehr wurde eingestellt. Bei der Unfallaufnahme werden die Viersener Einsatzkräfte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen unterstützt. Sowohl im Juni als auch im August 2025 kam es am gleichen Bahnübergang zu ähnlichen Unfällen, bei denen Menschen tödlich verletzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 11:20

    POL-VIE: Viersen: Bombenfund an der Gladbacher Straße - Gefahr besteht nicht mehr

    Viersen (ots) - Pressemitteilung der Stadt Viersen Nach Begutachtung des Bombenfundes an der Gladbacher Straße 106 hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst Entwarnung gegeben. Bei dem Fund handelt es sich um eine amerikanische 125-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verfügt die Bombe über keinen Zünder mehr. Eine ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:50

    POL-VIE: Viersen: Kampfmittel gefunden - wir teilen eine Meldung der Stadt Viersen

    Viersen (ots) - Bei Bauarbeiten an der Gladbacher Straße 106 ist am Mittwoch, 27. Mai 2026, ein Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf wurde verständigt und wird voraussichtlich gegen 10.30 Uhr eintreffen. Erst nach Begutachtung vor Ort können weitere Aussagen zur konkreten Gefahrenlage sowie zu ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 09:53

    POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Motorradfahrer erliegt nach Alleinunfall seinen Verletzungen

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr am Kreisverkehr an der Ringstraße in St. Tönis. Nach derzeitigem Stand war ein 53-jähriger Motorradfahrer auf der Schulstraße aus Richtung Geldener Straße unterwegs. Am Kreisverkehr Ringstraße kam er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren