Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann bei Unfall an Bahnübergang tödlich verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13:20 Uhr zu einem folgenschweren Unfall an einem Bahnübergang an der Clörather Mühle in Viersen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der 61-jährige Grefrather den halbbeschrankten Bahnübergang zu Fuß und wurde dort von einem aus Richtung Viersen kommenden Personenzug erfasst und tödlich verletzt. Der Grefrather hatte seinen Hund dabei, der ebenfalls von dem Zug erfasst wurde. Der Lokführer wurde vor Ort durch einen Notfallseelsorger betreut. Die etwa 150 Fahrgäste wurden durch die Feuerwehr in bereitgestellte Busse geleitet. Ein weiterer Personenzug, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und nicht am Unfall beteiligt war, musste nach Anrath zurückfahren. Der Bahnverkehr wurde eingestellt. Bei der Unfallaufnahme werden die Viersener Einsatzkräfte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen unterstützt. Sowohl im Juni als auch im August 2025 kam es am gleichen Bahnübergang zu ähnlichen Unfällen, bei denen Menschen tödlich verletzt wurden.

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