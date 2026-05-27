Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kampfmittel gefunden - wir teilen eine Meldung der Stadt Viersen

Viersen (ots)

Bei Bauarbeiten an der Gladbacher Straße 106 ist am Mittwoch, 27. Mai 2026, ein Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf wurde verständigt und wird voraussichtlich gegen 10.30 Uhr eintreffen. Erst nach Begutachtung vor Ort können weitere Aussagen zur konkreten Gefahrenlage sowie zu möglichen weiteren Maßnahmen getroffen werden. Vorsorglich wurden bereits erste Bereiche abgesperrt. Betroffen sind aktuell:

die Gladbacher Straße bis zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße, die Gladbacher Straße bis zum Kreisverkehr Willy-Brandt-Ring / Josefsring, der Seilerwall vollständig. Die Stadt Viersen informiert fortlaufend über die weitere Entwicklung. Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten bitte an die Pressestelle der Stadt Viersen. /hei (390)

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