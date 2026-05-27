POL-VIE: Korrekturmeldung: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Raub

Brüggen-Bracht (ots) - Bereits am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Stiegstraße in Bracht zu einem Schmuck-Diebstahl. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Eine 72-jährige Frau aus Brüggen war zu Fuß in der Marktstraße unterwegs, als plötzlich ein schwarzer Pkw neben ihr anhielt und eine Frau, die auf dem Rücksitz saß, sie ansprach. Die Seniorin verstand ...

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