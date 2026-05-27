POL-VIE: Korrekturmeldung: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Raub
Niederkrüchten-Elmpt (ots)
In unserer Meldung 385 berichteten wir über einen Raub in einem Geldinstitut an der Goethestraße in Elmpt. Dabei haben wir irrtümlich angegeben, dass sich die Tat am Freitagabend ereignet habe. Tatsächlich fand der Raub am Samstagabend gegen 17:40 Uhr statt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. /jk (387)
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