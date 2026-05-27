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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Brennender Müllcontainer auf der Deponie

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr bemerkten mehrere Zeuginnen und Zeugen eine Rauchentwicklung, die vom Gelände der Mülldeponie in Süchteln ausging.

Feuerwehr und Polizei wurden zum Einsatzort gerufen, wo sich herausstellte, dass in einem Restmüllcontainer der Abfall brannte. Der Container ist zu den Geschäftszeiten bis 17 Uhr frei zugänglich, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen können hier ihren Abfall entsorgen.

Die Brandursache ist noch völlig unklar. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (388) 260526-2330-0B2459

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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