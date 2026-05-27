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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Motorradfahrer erliegt nach Alleinunfall seinen Verletzungen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr am Kreisverkehr an der Ringstraße in St. Tönis. Nach derzeitigem Stand war ein 53-jähriger Motorradfahrer auf der Schulstraße aus Richtung Geldener Straße unterwegs. Am Kreisverkehr Ringstraße kam er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Dabei wurde der Mann aus Neunkirchen-Seelscheid so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallstelle blieb bis etwa 03.00 Uhr gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahme Team aus Köln und das Technische Hilfswerk unterstützten die Viersener Einsatzkräfte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (389)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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