Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Bombenfund an der Gladbacher Straße - Gefahr besteht nicht mehr

Viersen (ots)

Pressemitteilung der Stadt Viersen

Nach Begutachtung des Bombenfundes an der Gladbacher Straße 106 hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst Entwarnung gegeben. Bei dem Fund handelt es sich um eine amerikanische 125-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verfügt die Bombe über keinen Zünder mehr. Eine akute Gefahr besteht daher nicht. Die Bombe wird durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst abtransportiert. Die Feuerwehr fährt die eingeleiteten Sicherheitsmaßnahmen derzeit schrittweise zurück. Auch die eingerichteten Straßensperrungen können voraussichtlich innerhalb der nächsten 30 Minuten aufgehoben werden. Zuvor waren aus Sicherheitsgründen Bereiche der Gladbacher Straße, des Seilerwalls sowie angrenzende Bereiche gesperrt und einzelne Gebäude evakuiert worden. Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten bitte an die Pressestelle der Stadt Viersen. /wg (391)

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