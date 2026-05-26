Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Kupferdiebstahl

Lotte (ots)

In Alt-Lotte haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (21.05.), 16.00 Uhr und Freitag (22.05.), 05.10 Uhr Kupferstangen gestohlen.

Die Täter hebelten an der Metallfirma am Hansaring, zwischen Torfkuhlenweg und Bahnhofstraße, eine Tür auf und gelangten so in die Räume. Sie entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge rund 500 Kilogramm Kupferstangen. Der Wert liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Danach flüchteten die Täter.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

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