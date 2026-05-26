Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Zwei schwer verletzte Pedelec-Fahrer

Hörstel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (25.05.) sind zwei Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden.

Ein 17-jähriger Radfahrer aus Münster und ein 15-Jähriger aus Hörstel fuhren gegen 17.10 Uhr nebeneinander auf dem Radweg der K14 (Torfmoorstraße) in Richtung Bevergern.

Der 17-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Pedelec. Kurz vor der Einmündung zur Straße Am Torfmoorsee kam es zur Kollision. Beide Jugendlichen wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro.

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