Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall in Horstmar - Verkehrsunfallörtlichkeit für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt

Steinfurt (ots)

Am 25.05.2026 um 12:55 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall in Horstmar-Haltern. Ein 48-jähriger Motorradfahrer befuhr die L570 von Schöppingen nach Leer, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links in den Graben fuhr. Dabei kollidierte er mit einem Baum. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war ebenfalls ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der den lebensgefährlich verletzten Mann nach Enschede flog.

Bei dem Motorrad, einer Harley-Davidson, entstand Totalschaden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum ist eingesetzt.

Die L570 ist für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zwischen Haltern 26 und Haltern 28 gesperrt.

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