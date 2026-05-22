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Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, gestohlene Verkehrsschilder, zwei Tatverdächtige gefasst, Ermittlungen dauern an

Kreis Steinfurt (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (20.05.) zwei Personen gefasst, die unter dem dringenden Tatverdacht stehen, an verschiedenen Orten im Kreis Steinfurt Verkehrszeichen gestohlen zu haben.

In den vergangenen Wochen hat es vermehrt Diebstähle von Verkehrszeichen gegeben. Dabei ging es um Schilder an Land- und Kreisstraßen - unter anderem in den Orten Hopsten, Hörstel, Ibbenbüren, Recke, Saerbeck, Tecklenburg und Westerkappeln. Die Schilder wurden gewaltsam entfernt. Der Wert des Diebesguts liegt Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Im Rahmen der Ermittlungen erhielten die Polizeibeamten Hinweise darauf, dass eine bis dahin unbekannte Person zahlreiche Verkehrsschilder an einen Schrottplatz verkauft haben soll. Die Polizei konnte diese Schilder vor Ort feststellen und - in einer Stichprobenauswertung - als Diebesgut einordnen.

Im weiteren Verlauf konnten die Beamten die unbekannte Person antreffen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann aus Hopsten, der mit einem Pferdeanhänger unterwegs war.

Im Fahrzeug stellte die Polizei unter anderem Warnbarken aus Metall fest, bei denen es sich vermutlich um weiteres Diebesgut handelt. Neben dem 26-Jährigen wird eine 29-jährige Frau aus Hopsten beschuldigt, an den Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. Es folgten Durchsuchungen eines Fahrzeuges und einer Wohnung, bei denen weitere Verkehrszeichen aufgefunden werden konnten.

Beide Tatverdächtigen wurden nach der vorläufigen Festnahme nach Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen im diesem Fall gestalten sich aufgrund der Vielzahl der beschlagnahmten Verkehrsschilder aufwendig und dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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