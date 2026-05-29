Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwer verletzter Kradfahrer nach Unfall - Pkw-Fahrer positiv auf Drogen getestet

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 28. Mai, kam es gegen 13:10 Uhr in der Poststraße in Kaldenkirchen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Ein 39-Jähriger aus Venlo wollte mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Getränkemarktes nach links in die Poststraße einbiegen. Dabei kam es zum Unfall mit einem 74-jährigen Motorradfahrer, der in der Poststraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Da ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bei dem Niederländer positiv verlief, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache genommen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. /jk (394)

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