PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwer verletzter Kradfahrer nach Unfall - Pkw-Fahrer positiv auf Drogen getestet

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 28. Mai, kam es gegen 13:10 Uhr in der Poststraße in Kaldenkirchen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Ein 39-Jähriger aus Venlo wollte mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Getränkemarktes nach links in die Poststraße einbiegen. Dabei kam es zum Unfall mit einem 74-jährigen Motorradfahrer, der in der Poststraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Da ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bei dem Niederländer positiv verlief, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache genommen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. /jk (394)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 15:57

    POL-VIE: Verletzte Autofahrerin musste nach Alleinunfall zur Blutprobe

    Kempen (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Unfall auf dem Burgring in Kempen. Eine 68-jährige Autofahrerin kam hier von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte die mögliche Ursache fest: Die Frau stand unter Alkoholeinfluss, ein freiwilliger Test fiel positiv aus. ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 21:51

    POL-VIE: Mann bei Unfall an Bahnübergang tödlich verletzt

    Viersen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 13:20 Uhr zu einem folgenschweren Unfall an einem Bahnübergang an der Clörather Mühle in Viersen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der 61-jährige Grefrather den halbbeschrankten Bahnübergang zu Fuß und wurde dort von einem aus Richtung Viersen kommenden Personenzug erfasst und tödlich verletzt. Der Grefrather hatte seinen Hund dabei, der ebenfalls von dem ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 11:20

    POL-VIE: Viersen: Bombenfund an der Gladbacher Straße - Gefahr besteht nicht mehr

    Viersen (ots) - Pressemitteilung der Stadt Viersen Nach Begutachtung des Bombenfundes an der Gladbacher Straße 106 hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst Entwarnung gegeben. Bei dem Fund handelt es sich um eine amerikanische 125-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verfügt die Bombe über keinen Zünder mehr. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren