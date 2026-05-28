Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verletzte Autofahrerin musste nach Alleinunfall zur Blutprobe

Kempen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Unfall auf dem Burgring in Kempen. Eine 68-jährige Autofahrerin kam hier von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte die mögliche Ursache fest: Die Frau stand unter Alkoholeinfluss, ein freiwilliger Test fiel positiv aus. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem besteht der Verdacht, dass die 68-Jährige vorher auf der Straelener Straße beim Wenden einen geparkten Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an. / wg (393)

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