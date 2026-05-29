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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall mit E-Scooter - leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstagmittag ist ein Junge mit einem E-Scooter auf der Kreuzung Heesstraße/Kettelerstraße in Dülken in ein fahrendes Auto gefahren. Er wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der 14-Jährige aus Viersen war gegen 13 Uhr auf der Kettelerstraße in Richtung Sternstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Heesstraße hätte er die Vorfahrt des Autofahrers achten müssen. Der 28-jährige Viersener Autofahrer kam aus Richtung Bodelschwinghstraße und war unterwegs in Richtung Ransberg. Damit hätte der junge E-Scooter-Fahrer dem Autofahrer Vorfahrt gewähren müssen. Der 14-Jährige erklärte, er habe das Auto zu spät gesehen. /hei (398)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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