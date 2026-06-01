POL-VIE: Einbruch in Fabrik - Kripo ermittelt

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Freitag wurde eine Seniorin Opfer eines Telefonbetrugs. Die Frau aus St. Tönis erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Am Telefon meldete sich ihr vermeintlicher Sohn. Er gab an, schwer erkrankt zu sein und nun ein Medikament zu benötigen, das es nur in den USA gibt. Daher benötige er das Geld bar. Er sagte, dass jemand vorbeikommen und das Geld einsammeln würde. ...

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