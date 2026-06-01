POL-VIE: Einbruch in Fabrik - Kripo ermittelt
Kempen (ots)
Am Samstag kam es gegen 23:25 Uhr zu einem Einbruch in eine Fabrik in der Peter-Jakob-Busch-Straße in Kempen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gelände und gelangte anschließend ins Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht bestätigt werden. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (401)
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