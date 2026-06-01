POL-VIE: Multivan gestohlen - Hinweise gesucht!
Nettetal-Lobberich (ots)
Zwischen Freitag, 29. Mai, und Sonntag, 31. Mai, wurde ein Multivan in der Straße "In der Loeheide" in Lobberich gestohlen. Ein lila/violetter VW Multivan aus dem Jahr 2010 mit dem amtlichen Kennzeichen VIE B 5818 wurde von mindestens einer unbekannten Person gestohlen. Falls Sie Hinweise zum Verbleib des Wagens haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (400)
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