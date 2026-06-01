POL-VIE: Multivan gestohlen - Hinweise gesucht!

Grafrath (ots) - Am Donnerstag gegen 16 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Juweliergeschäft in der Hohe Straße in Grefrath. Ein unbekannter Mann betrat das Geschäft und ließ sich zu verschiedenen Schmuckstücken beraten. Anschließend wollte er sich noch über eine Uhr im Schaufenster erkundigen. Also gingen er und die Verkäuferin gemeinsam nach draußen. Dort entschuldigte er sich kurz, um Bargeld für die ...

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